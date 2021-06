bhc치킨, ‘뿌링 멘보샤’·‘감바스 텐더 파스타’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 사이드 메뉴 ‘뿌링 멘보샤’와 비어존 전용 메뉴 ‘감바스 텐더 파스타’를 출시했다고 24일 밝혔다.

뿌링 멘보샤는 바게트를 이용한 멘보샤에 뿌링클 시즈닝이 어우러진 bhc치킨만의 특별한 사이드 메뉴다. 통통한 새우 살의 부드러움과 바삭한 바게트의 식감에 새콤달콤한 뿌링클 시즈닝을 더해 환상적인 맛을 선사해 어린이 간식이나 간단한 술안주로도 좋아 온 가족이 함께 즐길 수 있다.

감바스 텐더 파스타는 치맥을 즐기는 문화공간인 비어존 매장에서만 맛볼 수 있는 전용 메뉴로 스페인의 대표 요리인 감바스 알 아히요와 텐더 치킨, 파스타를 접목시킨 신개념 메뉴다.

감바스 알 아히요는 새우와 마늘, 올리브오일을 주재료로 해 만든 스페인 전채 요리로, 새우의 탱글 한 식감과 마늘의 깊은 맛이 나는 스페인 정통의 맛을 그대로 구현했다.

bhc치킨은 신메뉴가 치킨과 사이드 메뉴와의 다채로운 조합과 비어존 매장의 활성화를 가져와 가맹점 매출 증대에 기여할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr