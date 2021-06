야마하골프 브랜드로레이 "월드 베스트 브랜드 수상"

야마하골프가 ‘월드 베스트 브랜드’로 선정됐다.

22일 신라호텔 영빈관에서 열린 ‘브랜드로레이 레전더리 어워드’에서 최고의 기업으로 뽑혔다. 이 시상식은 미국에서 2005년부터 시작됐다. 코카콜라, IBM, FIFA, 맨체스터유나이티드, 빌 게이츠, 스티브 잡스, 마크 저커버그, 타이거 우즈, 톰 크루즈 등을 비롯해 전 세계 80개국에서 약 500명의 수상자와 2000여 개의 기업에 시상했다. 배우 안성기는 올해 레전더리상을 받았다.

브랜드로레이코리아 측은 "25개국 480명의 심사위원을 보유한 심사평가기업 IRO를 통해 브랜드 가치, 형평성, 대중성 등의 평가했다"며 "야마하골프는 IRO 브랜드 평가 9.2의 높은 점수를 받았다"고 설명했다. 야마하골프는 혁신적인 기술력을 바탕으로 생산해낸 뛰어난 제품과 고객 감동을 구체화하는 소비자 중심 경영을 펼쳐왔다. 골프 클럽 제작의 선구자로 특허 기술도 다수 보유하고 있다.

독자적인 마케팅과 광고로 호평을 받았다. 2010년부터 무료 렌탈 서비스를 도입했고, 20일간 드라이버와 아이언을 시타해볼 수 있는 ‘리믹스 원정대’를 실시하고 있다. 지난 2월부터 골프 업계 최초로 모든 클럽에 관한 품질 보증 판매에 들어갔다. 이갑종 회장은 "야마하골프는 소비자 중심의 공급을 약속한다"며 "고객이 완벽하게 만족할 때까지 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.