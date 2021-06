SSG닷컴 '랜더스벅' 유니폼 단독 판매…"300개 한정"

25일 오후 12시부터 '랜더스벅' 유니폼·모자 단독 판매, 각 300개

'스타벅스 그린', 사이렌 로고 적용

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 오는 25일 오후 12시부터 SSG랜더스와 스타벅스코리아가 협업을 통해 출시한 '랜더스벅' 유니폼과 모자를 단독 판매한다고 24일 밝혔다.

이번 랜더스벅 단독 판매는 야구팬들의 높은 관심에 호응하기 위해 기획됐다. 지난달 21일 SSG닷컴은 SSG랜더스 홈경기 기간 열린 '스타벅스 데이'를 기념해 특별 제작된 유니폼과 모자를 각각 20개씩 한정 수량으로 판매한 바 있다. 당시 해당 상품은 판매를 시작한 지 3분 만에 완판되는 등 큰 호응을 이끌었다.

판매 이후에도 팬들의 관심은 지속적으로 이어졌다. 품절 상품에 대한 입고 알림을 설정한 고객 수는 1000여명에 달하기도 했다. SSG닷컴은 "상표권자인 형지엘리트 측과 긴밀한 협의를 거쳐 이번 단독 판매를 추진하게 됐다"며 "1차 판매보다 물량도 큰폭으로 늘려 유니폼과 모자 각각 300개씩 준비했다"고 말했다.

랜더스벅 유니폼은 기본 홈 유니폼 디자인에 스타벅스 고유의 그린 색상과 스타벅스 영문 글씨, 사이렌 로고가 적용된 점이 특징이다. 유니폼 하단에는 스타벅스와 SSG랜더스의 마스코트 '베어리스타'와 '랜디'가 새겨져 있다. 판매 가격은 10만5000원이다.

랜더스벅 모자는 검정색 바탕에 구단 로고가 녹색으로 자수 처리돼 있다. 모자 양측에는 스타벅스의 영문 글씨와 사이렌 로고가 새겨졌다. 4만2000원에 선보이며 유니폼과 마찬가지로 SSG닷컴에서만 구매 가능하다.

향후에도 SSG닷컴은 출시 상품에 대한 고객 반응을 토대로 '쓱닷컴'에서만 구매할 수 있는 상품들을 내놓는다는 계획이다. SSG랜더스, 스타벅스 등 관계사와의 협업뿐 아니라 다양한 단독 기획 상품을 통해 고객 만족도를 높인다는 방침이다.

정수영 SSG닷컴 스포츠MD팀 바이어는 "지난 '랜더스벅' 1차 판매 당시 보여줬던 팬들의 열광적인 반응에 보답하고자 이번 2차 단독 판매를 기획하게 됐다"며 "판매 당일 마니아층이 두터운 SSG랜더스의 야구팬과 스타벅스의 고객들이 몰릴 것으로 예상되는 만큼 빠른 완판이 예상된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr