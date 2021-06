경기도, 장기임차 방식 '국공립어린이집' 26곳 확보

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 기존 민간ㆍ가정어린이집을 장기 임차하는 방식으로 국공립어린이집 26곳을 확보하기로 했다.

경기도는 보건복지부로부터 '2021년 국공립어린이집 장기 임차사업 물량' 26곳을 배정 받았다고 24일 밝혔다. 이는 전국 총 110곳 중 가장 많은 물량이다.

국공립어린이집은 단순 신축할 경우 1곳 당 17억원 안팎의 예산이 필요하지만 정부가 추진하는 장기 임차사업을 활용하면 1곳 당 1억6000만~2억2000만원이면 가능하다. 5~10년 임대차 기간 민간 인프라를 활용해 비교적 저렴하게 국공립어린이집을 늘릴 수 있다는 장점이 있다.

도는 이번 국공립어린이집 물량이 확보됨에 따라 도내 31개 시ㆍ군을 대상으로 다음 달 6일까지 사업 참여 신청을 받는다. 특히 올해부터는 농어촌(행정구역상 읍ㆍ면) 지역도 신청 대상에 추가했다.

도는 일반 전형 10곳, 농어촌 전형 16곳 등을 선정한다.

도 관계자는 "도내 어린이집이 장기 임차에 많은 관심을 가질 수 있도록 시ㆍ군의 적극적인 홍보와 안내를 협조하고 있다"며 "이번 장기 임차 전환 추진으로 국공립어린이집이 더 늘어나기를 기대한다"고 밝혔다.

한편, 도는 민선 7기 공약에 따라 매년 국공립어린이집 150곳 확보를 목표로 하고 있다. 올해 150곳을 유형별로 보면 신축 6곳, 공동주택 리모델링 83곳, 장기 임차 26곳 등이다. 나머지는 기타 시ㆍ군 협의를 통해 추가할 계획이다.

