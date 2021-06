아세아제지, 사무관리직 신입 및 경력사원 공채

28일부터 다음달 10일까지 재무·구매·기계 분야 원서 접수

[아시아경제 김종화 기자] 아세아그룹의 산업용지 제조업체인 아세아제지가 다음달 10일까지 2021년 대졸 신입 및 경력사원 모집을 위한 서류를 접수한다.

모집분야는 재무·구매·기계 분야로, 경영·회계 및 인문, 상경계열, 기계공학 전공 졸업자 및 졸업예정자가 지원 가능하다. 관련 전문 자격증 소지자, 컴퓨터 활용 및 외국어 능통자는 우대한다.

채용 과정은 서류 심사 후 실무진·임원면접, 신체검사 순으로 진행되며, 각 단계별 합격자는 개별 통보된다.

면접 예정일은 7월 말∼8월 초이며, 최종 합격자들은 연수교육 후 현업 부서에 배치될 예정이다.

원서접수는 오는 28일부터 다음달 10일까지 가능하며, 자세한 내용은 아세아제지 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 지원 이메일은 recruit@asiapaper.co.kr 이다.

아세아제지는 1958년 3월 7일 설립된 국내 최대 산업용지(골판지원지)제조업체로 유가증권시장 상장기업(KS 002310)이며, 2020년 연결기준 자산 8823억원, 매출 7316억원, 영업이익 657억원을 기록했고 임직원수는 271명이다.

한편, 아세아제지의 최대주주는 아세아(주)이며, 계열회사로 아세아시멘트, 한라시멘트, 아세아산업개발, 경산제지, 제일산업, 유진판지, 에이팩, 에이피리싸이클링, 경주월드리조트, 우신벤처투자, 학교법인 문경학원 등이 있다.

아세아제지는 사내근로복지기금 운영, 주택구입 및 임차자금 지원, 학자금 지원, 동아리 활동지원 등 복지수준을 운영하고 있다면서 사업 확장에 맞춰 회사의 성장을 이끌어갈 열정과 역량을 갖춘 인재를 기대한다고 밝혔다.

