한화, 삼성서 1조원 한화종합화학 지분 매입…6년 빅딜 매듭

[아시아경제 김흥순 기자] 한화종합화학의 대주주인 한화에너지와 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,600 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 1,647,885 전일가 46,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 계열사 한화종합화학 주식 4730억원에 추가 취득외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고한화솔루션, SPC 그룹에 친환경 포장 소재 공급 close 은 23일 이사회를 열고 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 134,000 전일대비 500 등락률 +0.37% 거래량 275,187 전일가 133,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 수영장에 영어학원까지…커뮤니티 차별화에 아파트 '억대 웃돈'현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 삼성물산, 대만서 1조2580억원 규모 공급계약 체결 close 이 보유한 한화종합화학 지분 20.05%, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 684,000 전일대비 1,000 등락률 +0.15% 거래량 252,628 전일가 683,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close 가 보유한 4.05% 등 삼성 측이 보유한 지분 24.1%를 총 1조원에 인수하기로 결의했다.

앞서 한화는 2015년 삼성으로부터 방산·화학 계열 4개사를 약 2조원에 인수하는 '빅딜'을 진행했다. 당시 삼성종합화학(현 한화종합화학) 에 남아있던 삼성 측 지분을 이번에 한화가 모두 인수하면서 두 그룹의 빅딜은 6년 만에 마무리됐다.

한화종합화학은 이번 인수를 계기로 신사업 투자에 더욱 집중한다는 계획이다. 한화 측은 "이번 지분 인수로 한화·삼성 빅딜 시즌1이 마무리됐다"며 "시즌2는 미래 전략 사업을 본격 추진해 석유화학 회사에서 지속 가능 미래형 기업으로 체질을 바꾸는 작업이 될 것"이라고 말했다.

