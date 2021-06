[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 23일 ㈔한국환경복원기술학회와 환경생태복원으로 생태계의 건강성을 회복한다는 데 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 철도건설사업 과정에서 훼손된 생태계 복원사업 발굴과 환경생태 복원사업 추진을 위한 평가·자문·자료 공유 등에 협력하게 된다. 철도공단 김한영 이사장(좌측)이 한국환경복원기술학회 남상준 회장(우측)과 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

