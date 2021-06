[아시아경제 이민우 기자] 가온미디어 가온미디어 078890 | 코스닥 증권정보 현재가 14,450 전일대비 400 등락률 +2.85% 거래량 1,042,143 전일가 14,050 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에띄네]코스닥-2일[특징주]가온미디어, 정부 "메타버스 차세대 플랫폼 혁명 지원"…핵심기술 프로젝트 부각 close 는 종속사 가온브로드밴드에 136억원 규모 채무보증을 결정했다고 23일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr