추미애 "윤석열 X파일, 궁금하지도 않고 볼 필요도 없어…진실의 시간 오고 있다"

23일, 추미애 대선출마 공식 선언

尹 "법조서 뭉갤 수 있었겠지만, 여의도판에 넘어오면 그런 거 없어"

[아시아경제 오주연 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장을 향해 "진실의 시간이 오고 있다"며 "실체가 드러나는 국면이 시작됐다"고 말했다. 이른바 윤석열 X파일에 대해선 "궁금하지도 않고, 볼 필요도 없다"도 일갈했다.

23일 추 전 장관은 경기도 파주 헤이리에서 공식 대선 출마선언 마치고 기자들과 만난 자리에서 이 같이 말했다.

추 전 장관은 이른바 '추·윤 갈등'이 오히려 윤 전 검찰총장을 띄워주는 것이 아니냐는 질문에 "윤의 문제는 윤의 문제이지, 그로 인해 내가 갈등할 필요는 없다"면서 "추윤갈등 프레임 속에서 (내가 더 이상) 해볼 도리가 없었지만, 이제 실체가 드러나는 국면이다. 진실의 시간이 오고 있다"고 말했다.

또한 대선출마 발표 직후 연 토크쇼에서 '윤석열 X파일을 봤는가'라는 사회자 질문에 "안 봤다. 궁금하지도 않고, 볼 필요도 없다"고 단호하게 말했다.

그는 "마치 공작으로 일부러 (X파일을) 만든 것처럼 나오는데, 그게 아니다"라고 지적했다.

추 전 장관은 "(윤 전 검찰총장이 재임시) 본인이 살아있는 권력이었기에 그런 정보가 있더라도 감히 함부로 발설하거나 수사에 착수할 수 없었다. 법조 출입 기자단과 총장 사이에 단독기사를 주고 받는 게 있어서 (X파일에 나오는 의혹들을)뭉갤 수 있었을 수 있는데, 여의도판에 넘어오면 그런 것이 어디있냐"고 말했다. 또한 "의혹들을 스스로 만들었거나 덮은 게 문제"라며 "그 이상도 이하도 아니다"라고 했다.

민주당 내 경선연기를 놓고 갈등이 불거지고 있는 상황에 대해선 "저도 이제 출마선언을 한 것이라 시간이 아쉽긴 하다"며 "개인적인 입장과 유불리를 떠나, 당은 당의 안정적인 운영을 위해 당헌당규대로 할 필요가 있다"며 원칙론을 고수했다. 그러면서 "당헌당규가 정해져 있는만큼 지키는 게 맞다는 게 내 의견"이라며 "이걸 새삼 토론하는 것도 바람직하진 않다"고 덧붙였다.

'사람이 높은 세상, 사람을 높이는 나라'를 대선 슬로건으로 내세운 추 전 장관은 향후 남북평화·복지·혁신 등에 초점을 맞추겠다는 계획이다.

추 전 장관은 "말을 얼마나 실천할 수 있는가가 중요하다"며 "말 뿐만 아니라 실제 할 수 있는 역량을 앞으로 보이겠다"고 강조했다.

이날 대선 출마선언은 '추미애TV'로 생중계됐으며, 1만2000여명 가량이 동시접속해 추 전 장관에게 지지를 보냈다.

추 전 장관 측 관계자는 "낮 시간대였다는 점을 감안하면 엄청난 숫자"라며 "2000명 가량이 접속할 것으로 예상했는데 뜻밖에 많은 인원이 시청했다"고 평가했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr