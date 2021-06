광양시, 개별주택가격 검증 한다

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 올해 6월 1일 기준 (6월 21~29일)개별주택가격 검증을 실시한다고 23일 밝혔다.

시는 앞서 5월 3일~6월 18일 올해 6월 1일 기준 개별주택 263호에 대한 특성 조사와 가격산정을 마쳤다.

검증대상은 올해 1월 1일~5월 31일 신·증축, 토지분할·합병 등이 발생한 주택 중 비주거 주택을 제외한 263호이며, 검증기관은 한국부동산원이다.

주요 검증사항은 표준주택 선정과 주택 특성조사의 적정성 여부, 인근 주택가격과의 균형 유지 여부, 개별공시지가와 토지 특성 일치 여부 등이다.

검증된 개별주택가격은 8월 10~30일 가격 열람 및 의견 제출을 진행하고, 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 9월 30일 결정·공시될 예정이다.

박정금 징수과장은 “개별주택가격은 부동산 관련 조세 및 건강보험료 등의 부과 기준으로 활용되므로 시민 여러분의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr