[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 내달 7일부터 600억원 규모 하반기 중소기업육성자금(경영안정자금) 지원 신청을 받는다고 23일 밝혔다.

경영안정자금 지원은 관내 중소기업이 필요한 자금을 은행 대출 시 이자에 대한 일부를 보전해주는 사업으로 상반기에도 600억원을 집행했다.

이자보전율은 2.5%이며, 우대기업(김해시 일자리 우수기업, 여성기업, 장애인기업, 창업 2년 미만 기업, 김해형 강소기업)일 경우 해당 증명서를 제출하면 우대금리 0.5%가 추가 지원된다.

신청 기간은 7월 7일부터 자금 소진 시까지이며, 김해시 중소기업육성자금 홈페이지에서 신청하면 된다.

자금 신청 시 관련 서류를 모두 온라인으로 제출해야 하므로 미리 업로드가 가능한 파일로 준비해야 한다.

더욱 자세한 사항은 김해시 중소기업육성자금 홈페이지를 참고하거나 시청 투자유치과에 문의하면 된다.

