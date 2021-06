[아시아경제 이민우 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 16,850 전일대비 850 등락률 -4.80% 거래량 4,258,175 전일가 17,700 2021.06.23 14:58 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 한온시스템 매각 예비 입찰 불참 한앤컴퍼니, 한온시스템·SK해운 '살린 손' 이번에도~[클릭 e종목] “한온시스템, 지분 매각절차 진행 중” close 은 최근 불거진 최대주주의 한온시스템 매각 추진설과 관련해 "최대주주인 한앤코오토홀딩스 유한회사에게 확인한 결과, 최대주주는 모건스탠리 및 에버코어를 자문사로 선정해 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다는 답변을 받았다"며 "추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 설명했다.

