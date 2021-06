"김부선 적기 공급" 명시한 정부…최종안 앞두고 김포 반발

교통분야 최상위 계획에 '김부선' 명시

행정예고 하루 만에 비판 의견 수백개

국토부 "확정된 안 아니다" 해명

최종안 발표 앞두고 지역 반발 고조

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 교통분야 최상위 법정계획을 마련하는 과정에서 공식 문서에 수도권광역급행철도(GTX) D노선을 ‘김포-부천’ 구간으로 명시해 김포 지역 주민들의 반발이 확산하고 있다. D노선의 강남권 연장 여부가 확정되는 제4차 국가철도망 구축계획 최종안 발표를 앞두고 정부와 지역 주민간 갈등이 더욱 고조되는 분위기다.

23일 정부와 업계에 따르면 국토부는 전날 제2차 국가기간교통망계획 전략환경영향평가서의 의견수렴을 위한 행정예고를 실시했다. 국토부가 마련한 전략환경영향평가서를 살펴 보면 국토균형발전을 위한 추진 세부과제로 GTX-A·B·C와 함께 GTX-D로 불리는 ‘김포-부천’ 노선(일명 김부선)을 적기에 공급하겠다는 내용이 포함됐다.

‘김부선’은 지난 4월 공개된 제4차 국가철도망 구축계획 초안에서 노선이 ‘김포 장기~부천종합운동장’ 구간으로 발표돼 지역 주민들의 반발을 사고 있다. 김포와 인천 검단 등 서부권 주민들은 서울과의 접근성이 떨어진다며 노선을 강남까지 직결해달라고 요구했지만 무산됐기 때문이다.

이런 상황에서 제4차 국가철도망 구축계획보다 상위계획이자 20년 단위의 교통분야 최상위 법정계획인 제2차 국가기간교통망계획 관련 문건에도 노선이 ‘김부선’으로 명시되자 주민들의 반발이 더욱 커지는 모습이다. 특히 국토부는 ‘김부선’의 경우 GTX가 아닌 ‘서부권광역급행철도’로 표시했다. 그동안 GTX-D 노선을 공식화한 적이 없는 정부의 기조를 유지하면서 강남 직결에 대한 기대를 낮추기 위한 의도로 해석된다.

해당 행정예고에는 하루 만에 700여개의 의견이 달렸다. 김포와 인천 등 주민들은 "김부선 확정 시 서부권 주민들의 교통 불평등은 더욱 심해질 것"이라거나 "주민들의 의견은 반영되지도 않는데 정부가 형식적인 의견수렴만 반복한다"고 비판했다.

국토부는 2차 국가기간교통망 계획은 교통분야의 방향성과 관련된 것일 뿐 김부선 등이 확정된 것은 아니라고 해명했다. 국토부 관계자는 "지난 4월 국가철도망 구축계획에 포함된 철도 관련 내용을 자료에 포함시킨 것"이라며 "특정 교통사업의 실시 여부와 노선 변경, 연장 등이 추후 확정되면 교통망 계획도 바뀔 수 있다"고 말했다.

업계에선 정부가 이달 중 4차 국가철도망 구축계획 최종안을 발표하게 되면 어떤 식으로든 논란이 커질 수밖에 없다는 우려가 나온다. 현재 정부 방침대로 김부선을 유지하거나 노선을 서울 용산·여의도로 연장하는데 그칠 경우 강남 직접 연결을 원하는 김포·인천 주민들의 조직적 반발이 예상된다. 반면 강남 직결안이 수용된다고 해도 정부 정책이 여론에 따라 뒤집어진다는 비판에 직면할 것으로 보인다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr