[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 한국소비자원과 빅데이터 교류를 통한 관광 소비자의 권익 증진 및 관광산업 활성화를 위해 23일 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 관광공사의 관광빅데이터(이동통신·신용카드·내비게이션·소셜미디어 데이터 등)와 소비자원의 소비자상담 및 위해(危害) 데이터와 자체 보유기술을 상호 제공하는 것을 골자로 한다. 이로써 관광공사는 소비자원의 데이터와 공사 빅데이터를 융합해 더욱 세밀한 국내여행 인프라 개선점 도출과 여행트렌드 분석 등을 추진할 수 있게 됐다.

양 기관은 협약에 따른 첫 번째 협업 사업으로 반려동물 동반 여행 트렌드 분석을 추진할 계획이다.

신상용 관광공사 부사장은 “이번 업무협약을 통해 국내·외 관광에 대한 소비자들의 불만사항들을 다각적으로 분석해 보다 소비자 지향적인 관광인프라 조성과 상품개발에 기여할 수 있을 것"이라고 기대했다.

