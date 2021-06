속보[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 이용구 전 법무부 차관의 택시 기사 폭행사건 무마 의혹 사건과 관련해 당시 사건을 담당한 서울 서초경찰서 형사과장과 팀장에 대해 불송치 결정을 내렸다. 사건을 담당했던 A경사는 특수직무유기 혐의로 송치 결정이 내려졌다.

