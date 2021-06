삼성중공업, 재무구조 개선 돌입…임시주총서 무상감자 승인

[아시아경제 김지희 기자] 삼성중공업이 무상감자 안건을 통과시키며 재무구조 개선에 나섰다.

삼성중공업은 22일 경기 판교 연구개발(R&D) 센터에서 임시 주주총회를 열고 보통주·우선주 액면가를 5000원에서 1000원으로 감액하는 무상감자와 회사 발행 주식 총수 개정 등 주요 안건을 통과시켰다. 감자비율은 80%다. 삼성중공업은 무상감자로 발생한 납입자본금 감액분 2조5000억원을 자본잉여금으로 전환해 자본잠식 우려를 해소할 방침이다.

이날 주총에선 삼성중공업이 발행할 주식 총수를 8억주에서 15억주로 늘리는 정관변경도 승인됐다. 이를 통해 향후 유상증자도 추진될 전망이다.

삼성중공업은 올해 1분기 5068억원의 영업손실을 기록하는 등 14분기 연속 적자를 이어가 자본총계가 자본금보다 적은 자본잠식 위기를 맞은 바 있다. 이에 무상감자 등을 통한 재무구조 개선에 나선 상황이다. 다만 삼성중공업은 올해 업황 개선에 힘입어 2분기 만에 59억달러 어치를 수주했고, 수주 잔고도 지난달 말 기준 258억달러에 달한다.

정진택 삼성중공업 사장은 주총에서 "액면가 감액 방식의 무상감자와 유상증자를 위한 수권 주식 수 확대는 다가오는 어려움을 선제적으로 타개하고 회사의 재무 건전성을 확보하기 위한 방편"이라며 "다행히 지난해 말부터 글로벌 조선 수주가 살아나고 있고 선가 회복 움직임도 뚜렷해 다시 도약하기 위한 경영 여건은 충분히 확보되고 있다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr