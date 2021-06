중국, "한반도 문제 중국 견제 도구로 사용하지 말 것"

美의 북 대화 제의 환영…북에 분명하고 성실한 계획 제시해야

중국은 한반도 평화 위해 한국과의 관계 더욱 공고히 할 것

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영매체가 미국의 북한과의 조건 없는 대화 제안에 대해 환영한다는 뜻을 내비쳤다.

다만 미국이 한반도 문제를 중국 견제에 이용해서는 안 된다는 전제 조건을 제시했다.

관영 글로벌 타임스는 22일 미국은 북미 대화 재개를 위한 분명하고 성실한 계획을 제시해야 한다면서 이같이 보도했다. 이 매체는 이어 미국을 향해 북한이 중국과 거리를 둘 것이라는 기대는 하지 않는 게 좋다고 덧붙였다.

이 매체는 전문가들의 말을 인용, 중국은 한반도 문제 해결을 위해 북한은 물론 한국과도 관계를 공고히 하기 위해 노력할 것이라고 전했다.

특히 중국은 북한과 경제 및 안보 분야에서 협력을 더욱 증진할 것이라고 주장했다. 글로벌 타임스는 미국을 상대하는 북한의 힘은 중국과의 유대관계에서 나온다고 강조했다.

정지용 푸단대 교수는 성 김 미 대북 특별대표의 북한에 조건 없는 대화 복귀를 촉구한 것에 대해 "단기적으로 북한과 미국이 직접 대화를 할 가능성은 낮다"면서 "미국은 북한에 진실성을 보여주기 위해 고민해야 한다"라고 말했다. 그러면서 이번 북한에 대한 조건 없는 대화 제의는 한국 정부의 요청에 따른 것이라고 주장했다. 그는 조 바이든 대통령은 중국 견제에 집중하기 위해 한국 측의 요구를 들어줬다고 분석했다.

뤼차오 중국 사회과학원 연구원은 오는 8월로 예정된 한미연합훈련이 향후 북ㆍ미 관계의 풍향계 역할을 할 것이라는 분석을 내놓았다. 훈련의 규모와 성격 등을 토대로 북한이 미국의 진정성을 판단할 것이라는 설명이다. 그는 미국은 한국과 북한이 중국과 거리를 두기를 희망하고 있지만 이러한 시도는 잘못됐다는 게 입증된 만큼 바이든 행정부가 같은 실수를 범하지 않기를 바란다고 지적했다.

이와 관련 베이징 한 소식통은 "북한은 코로나19가 터진 이후 국경을 닫고 스스로 봉쇄 조치에 들어갔다"면서 "감염병에 대한 북한 지도부의 우려가 큰 만큼 단시일내 미국과 북한의 인적 교류는 성사되기는 쉽지 않다"라고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr