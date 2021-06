신일전자, 이마트 트레이더스 전국 지점서 ‘여름가전 로드쇼’

전국 20개 지점서 한 달간 인기 여름가전 판매

에어서큘레이터 등 관련 상품군 판매 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 종합가전 기업 신일전자는 이마트 트레이더스 전국 20개 지점에서 '여름가전 로드쇼'를 연다고 22일 밝혔다.

신일전자에 따르면 이번 행사는 이마트 트레이더스 19개 지점(구성·군포·수원·송림·월계·부천·안산·천안·연산·월평·명지·양산·서면·비산·안성·고양·김포·하남·킨텍스점)에서 다음달 21일까지 열린다. 오는 28일에는 위례점에서도 오픈해 한 달간 진행할 예정이다.

신일은 본격적인 여름철을 앞두고 인기 여름가전 10개 제품을 합리적인 가격에 선보인다. 이번 행사에서는 에어서큘레이터 상품군의 판매를 강화키로 했다. 일반 가정이나 사무실에서 사용 가능한 제품부터 캠핑·차박(차에서 숙박) 시 사용할 수 있는 '캠핑팬'까지 판매한다.

에어서큘레이터를 구매할 경우 각 지점 내 고객센터에 구매 영수증을 제시하면 신세계 상품권 1만원권을 받을 수 있다. 이 밖에도 창문형 에어컨과 이동식 에어컨, 가정용 냉풍기 등을 판매할 예정이다.

조지석 신일 전략유통사업부 이사는 "지난해 뜨거운 성원에 힘입어 올해도 이마트 트레이더스 전국 여름가전 로드쇼를 진행하게 됐다"며 "자사 인기 가전을 합리적인 가격에 만나 볼 수 있는 기회인 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

