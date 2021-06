CJ온스타일, 인테리어 시공 상품군 확대…“품격 있는 분위기 완성”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일이 최근 고객 수요가 높아진 인테리어 시공 상품 방송 편성을 확대한다고 22일 밝혔다. 집 전체 디자인을 바꿔주는 리모델링 상품을 지속적으로 방송 편성하고, 폴딩도어 창호 제품도 신규로 선보일 계획이다.

CJ온스타일 플러스 채널에서는 이날 오후 ‘한샘 리하우스 패키지’ 상담신청 방송을 진행한다. 부분부터 집 전체 시공까지 리모델링에 대한 전문가 상담을 받아볼 수 있는 상품이다. 인테리어 전문 대리점 디자이너가 아파트 도면에 맞춰 자세한 상담과 실측을 제공하며, 인테리어 이후의 모습은 VR로 미리 체험해볼 수 있다. 한샘 자사 제품을 시공한 후에는 직접 A/S도 제공하기 때문에 안심할 수 있다.

오는 30일 오후 CJ온스타일 플러스 채널에서는 주거용으로 적합한 ‘두현창호 폴딩도어’를 선보인다. 아파트 베란다와 거실 사이 혹은 주택 마당과 집 사이 창틀에 설치하면 공간 활용도를 높일 수 있다. 폴딩도어 하나로 홈 카페 같은 분위기까지 연출 가능하다. 두현창호 폴딩도어는 기존 새시틀을 그대로 사용하는 무마감공법 설치로 설치 비용과 기간을 획기적으로 줄였다. 3시간 안에 완성되며, 설치 중 소음과 먼지량도 낮다.

CJ온스타일 관계자는 “집 안에서 보내는 시간이 늘면서 인테리어용 가구·소품에서 집 전체 분위기를 전환해 주는 인테리어 시공 상품에까지 고객 관심도가 매우 높다”며 “쾌적한 실내 환경 조성과 품격 있는 분위기 완성에 도움 되고, 고객의 실내 생활 만족도를 높여주는 상품을 선별해 출시할 계획”이라고 말했다.

