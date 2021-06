22일 서울 강남구 빗썸 강남고객센터에 비트코인 시세가 나오고 있다. 미국 연방준비제도의 조기 금리 인상 가능성, 중국 정부의 비트코인 채굴 단속 강화 등 소식에 비트코인을 비롯한 주요 가상화폐 가격이 하락세를 보이고 있다. /문호남 기자 munonam@

