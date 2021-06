서울로-만리재로 잇는 '서울로사잇길' 완성…야외식당·카페 영업 가능해져

서울로7017과 주변 지역 보행으로 연결 '서울로공공길' 첫 번째 길…만리재로 220m 구간

보행로 4.5m로 확장해 지역상인 염원 옥외영업 가능해져…지역 경제 활성화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘만리단길’로 불리며 핫한 식당과 카페가 자리한 만리재로와 서울로7017을 잇는 220m의 ‘서울로사잇길’을 완성하고 중구청과 사잇길 상인들이 참여하는 '서울사잇길 상생협약'을 체결한다고 22일 밝혔다.

이에 인근 상가 상인들의 오랜 염원이었던 식당, 카페의 옥외 영업이 가능해졌다. 특화된 상업가로의 분위기가 형성돼 지역경제 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

‘서울로사잇길’은 서울로7017과 주변 지역을 보행으로 연결하는 ‘서울로공공(共空, ○○)길’의 첫 번째 길이다. 서울로와 중림동이 직접 만나는 곳에 위치해 주변 지역으로 연결되는 관문이다. 만리재로 구간과 서울로7017이 사이시옷으로 만난다는 모양을 담아 ‘서울로사잇길’로 이름 붙였다.

우선 서울시는 차도와 보도를 구분 짓는 단차를 없애 상점가 인근 보행로를 3m → 4.5m까지 확대했다. 220m 구간을 따라 서울로의 상징인 원형화분으로 가로정원을 설치해 녹음을 더했다. 만리재로와 마주하는 서울로의 텅 빈 옹벽엔 벤치, 테이블을 설치해 서울로에 부족한 휴게공간을 마련하고 ‘서울로공공길’의 안내·가로시설물을 설치했다.

서울시는 완성된 서울로사잇길을 널리 알리기 위해 25~26일 이틀 동안 ‘서울 도심 속 힐링 피크닉’이라는 주제의 '만리주간'을 운영한다. 사잇길 상인회와 함께 기획한 이번 행사에선 플리마켓 운영 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 서울시는 향후 상인들이 주도적으로 참여하는 정기 프로그램 ‘만리주간’ 운영으로 사잇길의 정체성을 확립하겠다는 계획이다.

아울러 서울시는 중구청, 사잇길 상인들이 참여하는 '서울로사잇길 상생협약'을 25일 오후 2시 만리광장에서 체결한다. 상생협약은 민관이 함께 지역 활성화를 이끌어가기 위해 마련했다. 사업에 참여하는 서울시는 서울로공공길 조성에 따른 시설물을 설치하고, 중구는 지역상권 활성화 지원을, 상인들은 설치된 시설물을 활용하고 옥외영업에 따른 거리를 관리하는 것이 상생협약의 주요 골자다.

한편 시는 협약내용이 잘 이행될 수 있도록 민관협의체를 구성해 지역 주민 주도로 지속적으로 유지하고 활성화 할 수 있는 기반을 갖추도록 지원한다. ‘서울로공공길’ 사업은 내년까지 이어져, 서울로7017의 보행네트워크를 주변지역으로 확장할 계획이다.

양용택 서울시 도시재생실장 직무대리는 “서울로공공길은 그동안 휴게공간부족, 단순 보행통로 등 서울로7017의 한계를 보완하고, 많은 시민들이 즐겨찾는 명소가 될 것”이라며 “서울로7017로부터 시작되는 보행네트워크를 촘촘하게 연결하는 것은 물론 각 지역의 매력이 온전히 시민에게 전달될 수 있도록 하는 주민 주도 프로그램을 마련해 포스트 코로나 이후 지역 활성화에도 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

서양호 중구청장은 "만리재로는 지난해 지역 상권 활성화 구역 지정 이후 서울로사잇길로 재탄생해 지역상권 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 서울시 및 사잇길 상인회와 함께 지속가능한 민?관 협력모델 만들어 가도록 노력하겠다"고 말했다.

