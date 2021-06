[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 22일 오전 서울시청 집무실에서 새로 출범한 국민의힘 지도부와 만나 상견례하고 환담한다.

서울시에 따르면 이날 상견례에는 이준석 신임 당대표를 비롯해 조수진, 배현진, 정미경 최고위원, 박성중 서울시당위원장, 황보승희 당 수석대변인, 서범수 당대표 비서실장, 김철근 당대표 정무실장 등이 참석한다.

이번 간담회는 국민의힘 당대표 등 새 지도부와 인사를 나누고 앞으로 협력을 약속하는 차원에서 마련된 자리로 국민의힘측 요청으로 이뤄졌다.

