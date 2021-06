고향 산청군 주민들‘박항서 매직’ 축하 현수막

베트남 역대 첫 월드컵 최종예선진출 환영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] ‘박항서 매직’에 힘입은 베트남 축구 국가대표팀이 역대 최초 월드컵 최종예선에 진출해 경남 산청군 주민들이 축하와 격려에 나섰다.

21일 박 감독의 고향인 산청군 일대는 ‘박항서호 사상 첫 월드컵 최종예선 확정’ 등 박 감독과 베트남 대표팀의 활약을 축하하는 문구가 적힌 현수막이 내걸렸다.

지역 주민들은 “지난 동아시안게임 우승과 베트남 노동 훈장 수훈에 이어 또 한 번 축구 역사에 길이 남을만한 업적을 남긴 박 감독과 베트남 대표팀에 박수를 보낸다”고 말했다.

평소 고향에 대한 애정이 남다른 박 감독은 지난 2019년 2월 산청군의 홍보대사로 위촉돼 베트남 관광객 유치와 산청 농특산물 베트남 국제 교류 활성화, 국내 스포츠 마케팅 활성화 등 다양한 분야에서 이바지하고 있다.

실제로 산청군의 대표적 휴양관광지인 동의보감촌 내에는 박 감독의 ‘입간판’이 세워져 있는데, 코로나19 상황 발생 이전까지 베트남의 단체 관광객이 잇따라 이곳을 방문하는 등 인기를 얻었다.

한편 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구 국가대표팀은 지난 16일 2022 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선 최종전에서 UAE에 아깝게 졌지만 조 2위 자격으로 역대 첫 최종 예선 진출을 확정했다.

