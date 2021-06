교육부 "1학기 특수학교 100%, 특수학급 98% 등교"

2학기 장애학생 가족지원·행동중재 지원 사업 추진

[아시아경제 한진주 기자] 1학기에 우선등교 대상이었던 특수학교에서 100% 등교수업을 진행한 것으로 나타났다.

21일 교육부는 특수학교 등교수업 현황을 점검한 결과 지난 15일 기준 특수학교 187개교는 100%, 특수학급이 설치된 일반학교는 97.9%(8645개교)가 등교수업을 진행했다고 밝혔다.

방과후 학교 참여율도 코로나19 이전 수준까지 회복했다. 1학기 방과후 학교 참여 비율은 특수학교 66.3%, 특수학급 77.9%였다. 지난해 특수학교는 25.4%, 특수학급은 32.4%까지 감소했다가 2019년 수준으로 돌아왔다.

교육부와 시도교육청은 안전한 등교수업 여건을 조성하기 위해 특수교육 종사자(교직원, 보조인력 등)에게 백신접종을 우선 추진했다. 지원인력 확대 배치, 기숙사·학교버스 밀집도 조정 등 관련 지원을 강화해 왔다.

특수학교 지원인력으로 기간제 교원 259명, 예비특수교사 579명, 방역 등 보조인력 1822명을 추가로 배치했다. 3월 개학 이후 6월까지 특수학교 확진자는 총 28명이었고 지난해 대유행 시기(52명)보다는 확진자 수가 적었다.

2학기에도 특수학교·특수학급은 새 거리두기 3단계까지 전면 등교를 할 수 있다. 4단계에도 1대1이나 1대2 대면 수업이 가능하다.

교육부는 2학기부터 장애학생들을 위한 지역사회와 가정, 학교를 연계한 정서·행동지원과 가족지원을 강화한다. 장애학생 3000여명, 형제자매 2500여명, 4500여 가족을 지원한다. 장애유형별 접근성을 보장하는 원격교육 프로그램과 실감형 콘텐츠도 개발·보급할 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "사회적 거리두기 4단계 체계 개편에 따라 특수학교와 특수학급은 3단계까지 전면 등교 원칙을 유지하고, 시도교육청과 협력하여 모든 학생들이 안전하게 등교할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

