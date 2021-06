SK매직, 국내 3대 신평사 신용등급 ‘A+’로 상향조정

한신평 이어 한기평, NICE신용평가도 줄상향

렌털시장 경쟁 심화 속 실적 성장세 반영됐다는 평가

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직이 가파른 성장세를 통해 신용등급이 잇따라 상향됐다.

SK매직은 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 무보증사채 신용등급이 기존 ‘A0’(긍정적)에서 ‘A+’(안정적)으로, 기업어음 신용등급은 기존 ‘A2’에서 ‘A2+’로 상향 조정됐다고 21일 밝혔다.

이로써 SK매직은 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 등 국내 3대 신용평가사로부터 모두 ‘A+’ 등급을 획득했다.

지난 16일 한국기업평가는 SK매직 신용등급을 한 단계 상행 조정했다. 상향 조정 근거로는 △렌탈 계정의 빠른 성장세에 따른 사업 안정성 제고 △견조한 이익창출력 유지 전망 △우수한 유동성 대응 능력 △SK계열 내 위상 제고 등을 들었다.

이틀 뒤인 18일엔 NICE신용평가도 신용등급을 한 단계 상향 조정했다. NICE신용평가는 상향조정 근거로 △제조 및 판매, 렌탈사업에 기반한 사업 안정성 보유 △매출 외형 성장으로 안정적인 영업이익 창출 △채무부담 대비 우수한 수익창출력 등을 조정 근거로 제시했다.

SK매직은 지난 2016년 SK 계열사로 편입한 뒤 매년 사상 최대 실적을 기록했다. 렌탈시장 경쟁이 가속화하는 가운데 지난해 렌탈 누적 계정 200만 돌파와 함께 연결기준 매출 1조 246억원, 영업이익 818억원으로 창사 이래 최대 실적을 달성했다.

SK매직 관계자는 “이번 신용등급 상향은 당사 성장성과 수익성을 대외적으로 인정받음과 동시에 투자자의 신뢰와 기대를 함께 반영한 결과로 생각한다”라며 “앞으로도 투자자와의 긴밀한 커뮤니케이션을 통해 기대에 부응할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr