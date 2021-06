르노삼성차 "22년형 XM3 출시 기념, 세차 이벤트 진행"

[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차가 2022년형 XM3 출시를 기념해 XM3 구매자들이 함께 세차를 즐기는 'XM3 워시 나이트(Wash Night)'를 진행한다고 21일 밝혔다.

XM3 워시 나이트는 세차를 좋아하는 XM3 오너 120명을 초청해 오는 30일부터 9월8일까지 총 10주간 매주 수요일 밤 8시에 전국 10개 지역 (용인, 서울, 일산, 남양주, 안성, 강릉, 대전, 광주, 대구, 부산)에서 진행된다.

이번 이벤트는 최근 시작한 XM3 TV 광고와 연결된다고 회사 측은 설명했다. XM3를 구매한 소비자들이 차에 대한 애정과 열정을 담아 직접 셀프 세차를 하는 이야기에서 아이디어를 얻은 것을 광고 스토리로 만들고 행사로 연결했다고 덧붙였다.

참가를 희망하는 XM3 오너는 르노삼성자동차의 차량 관리 모바일 애플리케이션인 ‘MY르노삼성’에서 신청할 수 있다.

참가자에게는 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 세차비와 간식이 지원되고, 기념품으로는 세차에 진심인 오너들의 취향저격 아이템인 프리미엄 방수 앞치마를 제공한다.

보다 자세한 내용은 르노삼성자동차 홈페이지 및 가까운 영업지점이나 르노삼성자동차 고객센터를 통해 알아볼 수 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr