G마켓·옥션, ‘웰컴 썸머 세일’…최대 69% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 27일까지 여름 맞이 ‘웰컴 썸머 세일’을 진행한다고 21일 밝혔다. 지난해 여름과 올해 6월의 판매 빅데이터 및 인기 쇼핑 키워드 등을 분석해 시즌 인기 상품을 최대 69% 할인가에 판매한다.

할인 상품은 쇼핑 키워드 별로 추천한다. 키워드는 #여름에꼭먹어요 #햇빛이쨍쨍 #올해도다이어트 #장마대비 #몸보신한끼한알 등 사회관계망서비스(SNS)에 친숙한 2030세대의 표현을 활용해 쇼핑의 재미를 더했다. 여름철 많이 찾는 식품, 선케어 제품, 체중조절제품, 보양식 등이 포함된다.

인기 상품을 최대 69% 특가에 선보이는 ‘오늘의 썸머템’도 있다. G마켓과 옥션에서 각각 5개씩의 상품을 선보이며, 매일 밤 12시 마다 업데이트 한다. 21일자 상품으로 G마켓에서는 빙그레 비바시티 슬림케어 다이어트, 인블룸 대용량 아이스 강화유리 머그컵 등을 판매한다. 옥션에서는 아리울떡 공방 굳지않는 쑥 앙금 절편, 인디고 어린이 컬러링 한국 지도 등을 구매할 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “작년과 올해 시즌 빅데이터를 분석해 고객이 실제로 많이 구매하고, 검색한 상품만을 대상으로 마련한 행사인 만큼 찾는 상품들을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

