이마트24, 프리미엄 브랜드 ‘아임이 리저브’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 프리미엄 브랜드 '아임이 리저브'를 선보인다고 21일 밝혔다.

이마트24는 고객의 하루를 특별하게 만드는 품질과 감성을 담아 일상의 격을 높이는 작은 사치라는 브랜드 스토리를 바탕으로 고객들이 상품을 구매하는 순간을 보다 가치있게 만드는 상품을 선보여 나가겠다는 방침이다.

첫 상품으로는 과즙 100% 비가열 착즙주스 2종을 출시했다. 이번에 선보인 상품은 물 한 방울도 섞지 않고, 100% 착즙만으로 채운 190ml 음료다. 가장 대중적인 맛 중 하나인 제주산 감귤로 짜낸 주스와 건강에 초점을 두는 고객을 위한 케일 착즙주스를 판매한다. 케일 주스의 경우 특유의 쓴맛을 잡기 위해 파인애플과 사과를 더해 달콤한 맛을 더했다.

이마트24는 이번 착즙주스를 시작으로 건강·맛·고품질을 키워드로 아임이리저브 라인을 지속 확대한다는 방침이다.

이마트24 관계자는 “아임이 리저브 론칭 첫 상품은 어떤 것이 좋을까를 고민했고 맛과 건강, 희소성, 다른 상품과의 확실한 차이를 모두 만족시킬 수 있는 100% 착즙주스를 선보이게 됐다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr