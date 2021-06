서울시, '문화비축기지 아트랩' 하반기 24건 진행

서울시 문화비축기지에서 ‘예술가를 위한 장소지원 프로젝트’ 선정작 12월까지 운영

전시, 원데이예술, 공원 속 공연예술 등 다양한 융복합 예술프로그램 관람 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 문화비축기지가 문화예술계 창작자들의 작품을 다양한 방법으로 실현할 수 있는 '문화비축기지 아트랩 ART LAB' 장소지원 프로젝트를 오는 12월까지 총 24개를 선보인다고 21일 밝혔다.

'문화비축기지 아트랩 ART LAB' 장소지원 프로젝트는 ‘전시’와 ‘원데이예술’, ‘공연예술’의 3가지 분야로 창작자들에게 문화비축기지 공간과 보유 장비를 제공해 문화예술 활동을 지원하는 사업이다. 창작자의 입장에서는 문화비축기지의 여러 공간에서 다양한 예술작품을 시도해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

'아트랩 ART LAB ; 전시 프로젝트'는 7월부터 순차적으로 진행해 총 5작품을 준비했다. 탱크 실내를 프로젝션으로 맵핑하고 VR 과학기술을 접목해 예술과 기술, 인간과 식물, 문화공간에 대한 대안 모색 등 흥미로운 전시와 더불어 영화도 관람할 수 있다.

'아트랩 ART LAB ; 작은 공간 원데이 예술 프로젝트'는 실험형 퍼포먼스와 체험형 워크숍, 사운드 퍼포먼스, 예술치유 프로젝트 등 총 9개의 작품을 감상할 수 있다. 문화비축기지 유리파빌리온 T1과 T6의 문화아카이브 등 아름다운 탱크공간에서 펼쳐지는 예술작품들은 입체적인 융복합 퍼포먼스로 더욱 기대가 크다.

'아트랩 ART LAB ; 공원 속 공연예술 프로젝트'는 그동안 현장에서 만날 수 없었던 서커스와 전통연희 등 다채로운 공연 9작품을 6월부터 즐길 수 있다.

남길순 서부공원녹지사업소장은 “코로나로 오랜 시간 어려움을 겪고있는 문화예술 창작자들을 지원할 수 있어 기쁘고 시민들이 편안하게 방문해 그들과 소통하며 다양한 문화예술 작품들을 즐길 수 있기를 바란다”며 “코로나19 안전지침을 준수하며 모든 프로그램이 쾌적하게 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr