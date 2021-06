[아시아경제 유제훈 기자] 19일 제968회 동행복권 로또 추첨결과 1등 당첨번호는 2, 5, 12, 14, 24, 39로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 33번이다.

