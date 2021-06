[아시아경제 유제훈 기자] 미 8군 사령부는 이달 초부터 미국 텍사스 포트 블리스에 주둔한 제1기갑사단 예하 제3기갑여단 전투단(일명 불독여단)이 한국에 순환배치되고 있다고 19일 밝혔다.

불독여단은 3700여명의 병력과 M1에이브럼스 전차 등의 장비로 구성돼 있으며, 향후 9개월간 한국에서 미 8군과 미 2사단, 한미연합사단을 지원하는 임무를 수행할 예정이다.

주한미군은 "불독여단은 한국에 순환 배치되는 기갑여단으로는 열 번째 부대로, 이번 배치는 현재 미국 육군 전체적으로 추진되는 해외 배치 전력에 대한 현대화 및 준비태세 확립 노력 일환으로 진행되는 것"이라면서 "한국으로의 순환배치를 통해 더 많은 미군이 한반도의 작전 환경을 경험할 수 있다"고 밝혔다.

