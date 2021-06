"조국이 대통령 되면 나라 망해"…조국 "귀를 의심, 기가 막힌다"

[아시아경제 황수미 기자] "조국이 대통령 되면 나라 망한다"는 최성해 전 동양대 총장의 발언에 조국 전 법무부 장관이 "내 귀를 의심했다. 기가 막힌다"고 말했다.

조 전 장관은 18일 최 전 총장의 발언을 담은 대구 MBC의 보도 내용을 자신의 페이스북에 공유하며 이같이 말했다.

앞서 최 전 총장은 조 전 장관의 아내인 정경심 동양대 교수 1심 재판에서 자신은 "(조국 전 장관 딸의) 표창장을 허가한 적이 없다"며 정 교수 측이 표창장을 위조했다는 식의 증언을 한 바 있다.

이날 대구 MBC 보도에 따르면 최 전 총장은 "정경심 교수가 우리 학교에 있는 한 학교는 이상하게 흘러가게 될 것이라 그때 나는 위기였다"고 말했다. 이어 "조국이 법무부 장관 되고 순서대로 (대통령이) 되면 나라 망한다고 생각했다"고 덧붙였다.

최 전 총장은 문재인 대통령에 비판적 시각을 드러내기도 했다. 그는 "현 정권이 너무 잘못하고 있다"며 "(우리나라) 국민보다 중국, 북한 국민을 더 생각하는 대통령이 어디 있나"라고 말했다.

한편 사모펀드 및 자녀 입시비리 혐의 등으로 1심에서 징역 4년의 실형을 선고받은 정 교수 측은 지난 4월 항소심에서 최 전 총장도 딸이 받은 표창장의 존재를 알고 있었다고 주장한 바 있다.

정 교수 측은 이날 동양대 표창장 위조 혐의와 관련해 "'위조'의 구성요건은 문서 명의인인 최성해 총장이 문서의 존재를 몰라야 하는데, 최 총장에게 영재교육사업을 결재받은 정 교수가 표창장에 대해서만 최 총장에게 말하지 않고 위조할 이유가 없다"고 주장했다. 또 위조된 표창장이 발견된 동양대 강사휴게실 PC의 임의제출 과정에서 USB가 1분여간 꽂혀있었다며, 증거가 오염됐을 가능성을 제기하기도 했다.

당시 검찰은 이에 대해 "악의적 흠집 내기이자 정치적 의혹 부풀리기"라며 반박했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr