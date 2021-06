제주 드림타워 복합리조트, '엄미금, 천변만화 그림 초대전' 개최

21일부터 약 한 달 간, 엄미금 작가 개인전 진행

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 오는 21일부터 엄미금 작가의 '천변만화 그림 초대전'을 진행한다고 18일 밝혔다.

전시는 1층 '로비 갤러리'와 3층 '드림 갤러리'에서 7월23일까지 진행된다. 이번 전시는 지난 5월 '거울과 나, 그리고 우리'라는 주제로 진행됐던 '제주 어린이 발상 미술대회 수상작 전시회'에 이은 두 번째 전시다.

이번 전시에는 '천변만화(千變萬化)'라는 주제로 끝없이 변화하는 자연의 모습을 관찰하며 그려낸 작품을 비롯해, 50여점의 민화가 전시된다.

대표작품은 '여의(如意)'다. 여의는 '모든 일이 뜻한 대로 이뤄진다'는 의미를 담은 그릇이다. 서양 문학과 민화의 조우로 유명한 '어린왕자'도 이번 전시를 통해 볼 수 있다. 2018년 평창동계올림픽의 성공 기원을 위해 작업했던 '일월천도도' 역시 감상할 수 있다.

제주 드림타워 복합리조트 관계자는 "다가오는 여름 호캉스 시즌 드림타워에서 숙박뿐 아니라 먹거리, 즐길거리와 더불어 문화예술까지 즐길 수 있게 됐다"며 "1, 3층에 위치한 갤러리는 오픈 커뮤니티 공간으로 지역 주민 및 고객이 문화, 예술을 향유할 수 있는 각종 전시와 이벤트 등을 지속적으로 이어나갈 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr