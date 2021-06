송창영 광주대 교수, 행안부 규제심사위원 위촉

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 송창영 건축학부 교수가 행정안전부 규제심사위원회 재난안전분과 위원에 위촉됐다고 18일 밝혔다. 임기는 2년이다.

행정안전부는 재난안전 관련 규정에 따라 규제 신설 및 강화가 필요할 경우, 전문가와 함께 규제의 대상·범위·방법 등을 정해 그 타당성에 대한 자체심사를 위해 규제심사위원회를 운영하고 있다.

행정안전부 규제심사위원회는 소관 규제와 법률 분야 전문가를 행정안전부 장관이 위촉해 위원으로 구성한다.

송 교수는 “행정안전부는 재난 안전 정책의 기반을 다지고, 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 많은 업무를 수행하고 있다”며 “규제에 대한 필요성을 정확하게 판단해 재난 안전 정책 추진에 힘을 적극적으로 나서겠다”고 말했다.

최근 재난 안전 분야 전문가로 활발히 활동하고 있는 송 교수는 행안부 재난관리평가단 중앙평가위원 등 중앙정부와 지방정부, 공공기관 등에서 주요 재난 안전정책 평가 및 심사위원으로 활동하고 있다.

재난 안전 분야 관련 저술 활동에도 적극적으로 나서고 있다. 저서로는 만화책으로 발간한 ‘품격있는 안전사회’를 비롯해 건축 방재론, 방재 관리 총론, 재난 안전 인문학, 재난 안전 이론 실무, 재난 안전 A to Z 등 40여 편이 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr