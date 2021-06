함양군, 농촌 신 활력 플러스사업 사업 과정 설명회 개최

‘함양 산양삼의 고도화 및 세계화 달성’ 비전 실현 박차



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 농업기술센터 2층 농업인교육관에서 농촌신활력플러스(이하 신활력사업) 사업과정 설명회를 했다고 18일 밝혔다.

이 자리에는 신활력사업 추진단의 각 분야 코디네이터 및 지난 2월 말부터 5월까지 온라인으로 실시한 아카데미 교육생 등 40여 명이 참석했다.

이번 설명회에서 추진단은 농촌 신활력사업의 이해 및 주요 사업 내용, 사업추진 과정 등에 대해 안내했다.

각 분야에 종사하고 있는 주민들의 참여율을 높이기 위해 산양삼 신활력아카데미 추가 교육을 7월 실시할 계획이다.

이날 서춘수 군수는 “함양군 농촌 신활력사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 참여를 당부드린다”며 “오는 9월에 개최되는 함양산삼항노화엑스포를 안전 최우선으로 한 비대면 시대에 걸맞은 국제행사, 항노화 건강 박람회로 만들어 낼 것을 약속하며 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 전했다.

한편 함양군은 농림축산식품부 공모사업인 농촌 신활력사업으로 산양삼 항노화 산업의 미래를 이끌 핵심적인 추진 주체 육성 및 산양삼의 연구개발 등 내적 역량의 축적을 통해 ‘함양 산양삼의 고도화 및 세계화 달성’ 비전을 실현해 나가고 있다.

