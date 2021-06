가평군무공수훈자회, '6.25전쟁 71주년 사진전' 개최

'가평재향군인회'·'6.25참전 유공자회' 공동 주관‥ 19일까지

[아시아경제 라영철 기자] 대한민국 무공수훈자회 경기도지부 가평군지회(이하, 수훈자회)가 6월 호국보훈의 달을 맞아 '가평 재향군인회'와 '6.25 참전 유공자회' 공동으로 '6.25 전쟁 71주년 사진전'을 연다.

18일 가평군에 따르면, 오는 19일까지 자라섬 남도 꽃 정원에서 열리는 이번 사진전에 6.25 전쟁의 참혹함과 사회상을 담은 사진 28점을 전시했다.

수훈자회는 사진전 기간에 수도기계화보병사단과 6.25 전사자 DNA 시료 채취 등 6.25 전사자 유가족 찾기도 병행한다.

사진전을 준비한 김영배 회장은 "지금의 평화는 많은 분들의 희생을 통해 이뤄진 것으로 후손들이 순국선열에 대한 감사함을 갖고 살아가길 바란다"고 당부했다.

이어 "이번 사진전은 나라를 위해 목숨을 아끼지 않은 순국선열들의 넋을 기리고 꽃 정원을 방문하는 가족단위 관광객과 전쟁을 모르고 살아가는 젊은 세대에게 6.25 전쟁의 올바른 이해와 자유와 평화의 소중함을 알리는 데 좋은 기회가 될 것으로 보인다"고 덧붙였다.

조규관 가평군 행정복지국장은 "보훈정책 지원에도 적극 힘쓰겠다"며 6.25 참전 보훈가족들에게 감사 인사를 전했다.

