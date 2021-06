국민의힘 "실종소방관 무사귀환 기원…물류창고 화재 방지책 마련"

[아시아경제 금보령 기자] 이천 물류창고 화재 사고를 놓고 국민의힘이 실종 소방관의 무사귀환을 빌며 방지책 마련에 최선을 다하겠다는 입장을 내놨다.

18일 황보승희 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "사고 수습은 물론 사고 방지책 마련에 최선을 다할 것을 약속한다"고 밝혔다.

전일 오전 경기 이천에 있는 쿠팡 덕평물류센터에서 발생한 화재는 만 하루 넘게 이어지고 있다. 진화 작업을 벌이던 중 소방관 1명이 실종된 상황이다.

황보 대변인은 "정부 당국 및 관계자들은 모든 수단과 방법을 동원해 김모 소방경 구조와 화재 진압에 총력을 기울여 주실 것을 당부드린다"고 강조했다.

그는 연이어 발생하는 물류창고 화재 사고를 나열하며 "업무 특성상 많은 사상자를 발생시킬 위험이 높은 물류창고 화재사고가 반복되는 것에 대해 철저한 원인조사와 재발방지책 마련에 힘써야 할 것"이라고 설명했다.

이어 황보 대변인은 "(김 소방경이) 가족의 품으로 무사히 돌아올 수 있기를 국민 모두와 함께 두 손 모아 기원한다"고 말했다.

