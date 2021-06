[아시아경제 유제훈 기자] 토요타코리아는 다음달 19일까지 퀴즈와 사진 응모를 통해 프리우스를 만날 수 있는 '프리우스 리그' 온라인 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 누구나 참여가능한 '프리우스 매력 채우기 리그' 퀴즈, 프리우스 고객 대상의 '프리우스 매력인증 리그' 사진응모로 구성돼 있다. 프리우스 매력 채우기 리그 퀴즈는 토요타코리아 홈페이지에서 프리우스의 CM송인 '프리 어스(Free us)' 노래를 들은 후 문제를 푸는 이벤트로, 참여자 중 80명을 추첨해 치킨 또는 커피 등의 기프티콘을 재공한다.

프리우스 매력인증 리그는 프리우스와 함께 촬영한 매력적인 사진을 토요타코리아 홈페이지에 업로드하면 총 10명을 추첨, 해당 사진을 일러스트한 작품을 선물로 증정한다.

