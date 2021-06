서울시, 홍건익 가옥서 '삶의 품격展'…기획전시 '집의 사물들-삶의 품격' 개최

전통을 이어나가는 젊은 공예가 8명 작품 전시

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 22일부터 7월 30일까지 경복궁 서측에 위치한 ‘홍건익 가옥’에서 기획전시 '집의 사물들-삶의 품격'을 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 과거 우리가 집에서 사용했던 소품들을 20, 30대 젊은 공예가의 작업을 통해 현대적으로 재해석한 생활소품을 선보일 예정이다.

‘홍건익 가옥’은 올해 1월부터 리마크프레스가 민간위탁 운영을 맡아 경복궁 서측지역 여행의 출발점이자 문화예술활동 공간 및 지역주민과 함께 성장하는 커뮤니티형 공공한옥으로 운영 중에 있다.

전시는 홍건익 가옥 안채와 대청에서 8명의 젊은 공예가의 생활공예 작품들로 구성되며 방문객들이 단순히 보는 전시가 아니라 직접 만져보고 사용할 수 있도록 했다.

앞으로 홍건익가옥에서는 '집의 사물들- 삶의 품격'전을 시작으로 ‘품성, 품행, 품위’이라는 4가지 가치를 주제로한 생활공예품을 순차적으로 전시할 예정이다.

이번 전시는 코로나19 사회적 거리두기 운영 방침에 따라 사전 예약제로 운영하며 대청에 앉아 전시도 관람하고 자연스럽게 사진 촬영도 가능하다.

기타 자세한 사항은 홍건익 가옥으로 문의하거나 서울한옥포털 홈페이지와 인스타그램을 참고하면 된다.

