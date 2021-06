[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆신세계=휴젤 인수 검토한 바 있지만 확정된 바 없음

◆한미반도체=에이치피에스피 5만1777주 375억원 규모 양수 결정

◆세원이앤씨=1억원 규모 일반 공모 증자 결정

◆신영증권=키움증권 상환 전환 우선주에 400억원 출자 예정, 단순투자 목적

◆대원전선=민경도 사외이사와 윤석열 전 검찰총장은 서울대 법대 동문은 맞음, 그 외는 아무런 관련 없음

◆아시아나항공=전직 임원 횡령 혐의로 공소 제기로 기업심사위원회 심의 대상 결정

◆한화생명=엔터프라이즈블록체인(가칭)에 Gig Economy Platform 사업의 무형자산, 지식재산권 및 인적 조직 전체 양도, 엔터프라이즈블록체인은 설립 절차 진행 중

◆금호건설=사직3구역 주택재개발정비사업 수주

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr