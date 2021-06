현대차·기아, 지난달 유럽서 8만8171대 판매…BMW 꺾고 4위 탈환

전년 동월 대비 107.5% 증가

아이오닉5 첫 집계…414대 판매

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차·기아가 지난달 유럽에서 전년 동월 대비 2배 이상 팔아 두 달 만에 유럽 판매 4위를 탈환했다.

17일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차·기아의 지난달 유럽지역 판매량은 전년대비 107.5% 증가한 8만8171대를 판매한 것으로 집계됐다. 이는 유럽 전체 시장 판매 증가율(73.7%)을 웃도는 수치다.

현대차의 경우 전년 대비 104.9% 증가한 4만3865대를 판매했다. 투싼(1만4468대), 코나(1만821대) 등 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델과 소형왜건인 i20(5678대)의 선전을 이끌었다.

기아도 지난달 4만4306대를 팔아 전년 동월 대비 110.2% 증가했다. 씨드(1만814대)를 필두로 SUV모델인 스포티지(9064대), 니로(7321대)가 성장세를 견인했다.

전기차(EV)와 하이브리드차(HEV) 등 친환경 차량도 성장세를 보였다. 기아의 니로의 경우 HEV와 EV 모델이 총 7321대가 판매됐고, 코나와 투싼 역시 각각 6139대, 5863대가 팔렸다. 코나, 아이오닉 일렉트릭, 아이오닉 5, 쏘울, 니로 등의 EV모델은 전년 대비 126.4%가 증가한 8746대가 판매됐다. 특히 처음으로 집계된 아이오닉5의 경우 지난달 유럽에서 414대가 팔렸다.

판매 증가율이 유럽시장 전체 판매량 증가율을 넘어서면서 시장 점유율도 상승세를 탔다. 지난달 현대차·기아는 전월 대비 0.6%포인트, 전년 대비 1.3%포인트 증가한 8.1%로 나타났다. 현대차는 전년 동월 대비 0.6%포인트 증가한 4.0%, 기아는 0.7%포인트 증가한 4.1%를 기록했다. 이로써 지난달 완성차 그룹 유럽 판매 순위에서도 폭스바겐그룹, 스텔란티스, 르노그룹에 이어 현대차·기아가 4위를 차지하며 BMW를 두 달 만에 밀어냈다.

현대차·기아의 1~5월 누적 판매는 지난해 대비 37.3% 증가한 38만8711대를 기록하며 누적 판매에서도 4위를 차지했다. 현대차는 전년 같은 기간 대비 35.0% 증가한 18만8185대, 기아는 39.5% 증가한 20만526대를 팔았다. 누적 점유율도 현대차(3.6%)와 기아(3.9%)가 7.5%로 전년 대비 0.3%포인트 늘었다.

