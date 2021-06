[아시아경제 이지은 기자] 스페인을 국빈방문 중인 문재인 대통령이 예방접종 누적 1차 접종자 수가 1400만명을 넘어섰다는 소식을 공유하며 기쁨을 표했다.

문 대통령은 17일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 1차 접종자 수가 1400만명을 달성했다는 질병관리청의 게시물을 공유하며 "1400만명!!!"이라고 강조했다.

현재 문 대통령은 스페인을 국빈방문 중이다.

질병관리청은 이날 "예방접종 누적 1차 접종자 수가 1400만명을 돌파하며 상반기 목표를 초과 달성했다"며 "국민 4명 중 1명이 코로나19 1차 예방접종을 완료했다"고 밝혔다.

