[아시아경제 박지환 기자] 인텍플러스 인텍플러스 064290 | 코스닥 증권정보 현재가 22,750 전일대비 200 등락률 +0.89% 거래량 79,941 전일가 22,550 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 [특징주]불량 반도체 잡는 인텍플러스 강세 17%↑인텍플러스, 44억 규모 반도체 검사장비 공급 계약 close 는 17일 80억원 규모의 공장 증축 결정을 했다고 공시했다. 회사 측은 주력사업 매출확대로 인한 공장 증축이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr