'인공지능 스마트공장' 구축, 연간 4억원 지원

KAMP서 데이터 등 지원, 스마트공장 고도화 추진

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 18일부터 국내 중소·중견 제조기업의 인공지능 스마트 공장화를 지원하는 '인공지능 스마트공장 구축 지원사업' 참여를 희망하는 기업의 접수를 받는다고 밝혔다.

중기부는 스마트공장 보급 등 저변확대와 더불어 인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)을 통해 데이터와 인공지능을 중심으로 기존 스마트 공장의 고도화를 지원 중이다.

인공지능 중소벤처 제조플랫폼 '캠프(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)'는 제조 데이터를 저장·분석하는 인프라로, 인공지능 개발·활용 도구, 인공지능 데이터셋과 표준모델, 상품화된 인공지능 제조 서비스(솔루션), 전문가 컨설팅과 교육 서비스 등을 제공한다.

지난해 12월 인공지능 KAMP 서비스 착수 이후 업계가 주목할 만한 다수의 우수사례를 창출한 바 있다. 인터로조는 금속 도금 공정에 인공지능을 도입해 최적 조건을 산출해내면서 불량률을 32%에서 4.9%까지 줄였다. 또 조선내화는 인공지능으로 콘택트렌즈 가공공정 최적화, 도수 적중률을 70%에서 95%로 올렸다.

이번 사업은 실증 완료 기업의 인공지능 솔루션을 고도화하거나, 현장에 확대 적용하고, 유사·동종 업계 기업으로의 인공지능 솔루션 확산도 지원한다. 올해 책정된 예산은 200억원으로 예산이 소진될 때까지 수시로 접수한다.

이 사업을 통해 검증된 우수 인공지능 솔루션의 경우 다음달 오픈 예정인 KAMP의 '솔루션 스토어'에 탑재해 확산시킬 계획이다.

사업 참여를 희망하는 기업은 스마트공장 사업관리시스템에서 온라인으로 신청할 수 있으며, 보다 자세한 사항은 중기부, 인공지능 중소벤처 제조플랫폼, 스마트공장사업관리시스템 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

