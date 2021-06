풀퍼니시드 시스템 도입, 안산 ‘아피체’ 오피스텔 선착순 분양 중

아리스 컴퍼니에서 안산 중앙역 인근에 위치한 로데오거리 중심지에 오피스텔&상업시설 ‘아피체’를 분양 중에 있다.

‘아피체’ 오피스텔&상업시설은 지하 5층, 지상 12층 규모의 근린생활시설 및 오피스텔로 1층부터 3층까지는 편의점, 미용실, 세탁소 등 입주민들을 위한 생활 편의시설이 들어설 예정이며, 4층부터 12층까지 오피스텔로 공급된다.

특히 해당 건물 4층의 경우 각 세대마다 테라스를 무상으로 제공하여 개방감을 확대하였다. 테라스는 4층 입주민을 위한 개별 광폭 테라스이기 때문에 높은 희소성을 가져 빠르게 분양될 것으로 예상된다.

또한, 해당 오피스텔은 최근 주거시장의 흐름에 따라 ‘풀퍼니시드(Full-furnished)’ 시스템을 도입하여 이른바 몸만 들어와서 살 수 있는 편리한 환경을 마련했다. LG 빌트인 세탁기, LG 빌트인 콤비 냉장고를 비롯해 LG 34인치 TV와 더불어 LG 스타일러까지 무상으로 제공한다.

더불어 안산중앙역을 중심으로 대중교통 약 30분 이내에 서울예대, 한양대, 신안산대 등 6개의 대학교가 분포해 있으며, 한양대 에리카 캠퍼스를 기준으로 재학생은 10,246명이나 기숙사 수용인원은 2,744명인 단 27%로 나머지 학생들은 통학이 불가피하기 때문에 공실의 리스크를 최소화할 것으로 예상된다

끝으로 보편적인 임대위탁관리사가 제시하는 주택임대 사업자에 국한된 임대보장이 아닌 일반임대사업자까지 임대보장의 범위를 넓혀 오피스텔을 계약하고 일반임대 사업자로 등록 시 부가세 환급과 주택수 미 포함이라는 부가적인 혜택까지 누릴 수 있다.

부동산 관계자는 “주변에 약 2만 명의 유명 대학교 학생과 25만 명의 반월, 시화 국가산단 등의 직장 수요로 분양이 빠르게 마감될 것”이라고 예상하며, “24년 개통되는 신 안산선과 25년 개통되는 KTX의 영향으로 미래적 가치는 급상승할 것.”이라고 전했다

한편, 안산 ‘아피체’ 오피스텔은 6월 11일 안산 중앙역 인근에 위치하였으며, 사전 예약 후 방문하면 자세한 상담을 받을 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr