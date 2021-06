박지성, '故유상철 조문' 악플러 경찰에 고소…"선처 절대 없을 것"

[아시아경제 이정윤 기자] 전 국가대표 축구선수 박지성(40) JS재단 이사장이 고(故) 유상철 전 인천 유나이티드 감독의 빈소에 조문을 가지 못한 것에 대해 악성 댓글 등을 남긴 누리꾼들을 경찰에 고소했다.

17일 경찰에 따르면 박 이사장은 전날 서울 서초경찰서에 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 다수의 댓글·게시글 작성자를 고소했다.

박 이사장의 소속사 에투알클래식은 이날 기자들에게 보낸 공지문을 통해 "박 이사장이 영국 런던에 거주해 미처 조문하지 못하자, 이에 관하여 박 이사장과 가족에 대해 악의적인 억측과 폭력적인 표현을 인터넷에 게시하고 심지어 박 이사장의 아내인 김민지 전 아나운서가 운영하는 유튜브 채널에도 욕설이 쏟아졌다"면서 "도를 넘는 비난을 일삼는 악플의 근절을 위해 선처는 절대 없을 것"이라고 밝혔다.

이어 "부고를 들은 직후 영국에 거주하는 박 이사장을 대신해 아버님께서 조문해 조의를 표했고 박 이사장 역시 연락을 취해 유가족과 슬픔을 나눴다"면서 "당시 존경하는 선배이자 동료 축구인을 잃은 참담함 속에서 박 이사장의 조의의 표현 여부를 알리는 것이 중요치 않다는 박 이사장의 의견에 따라 별다른 입장을 밝히지 않았지만 계속되는 억측이 고인에게까지 누를 끼칠까 우려돼 오해가 없도록 입장을 밝힌다"고 설명했다.

유 전 감독은 이달 7일 췌장암 투병 끝에 50세를 일기로 별세했다.

