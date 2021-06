1분기 국내기업 매출, 9분기 만에 전년동기대비 플러스 전환

한국은행 '1분기 기업경영분석'

[아시아경제 김은별 기자] 수출 호조와 내수 회복 등에 힘입어 국내 기업들의 매출이 전년동기 대비 기준으로 9분기만에 플러스 전환했다.

한국은행이 17일 공개한 '2021년 1분기 기업경영분석' 결과에 따르면 외부감사대상 법인기업 2만914개(제조업 1만1300개·비제조업 9614개)의 1분기 매출은 작년 1분기보다 7.4% 늘었다. 이는 3862개(제조업 2358개·비제조업 1504개) 표본 기업의 공시 자료를 바탕으로 전체 2만914개 기업의 실적을 추정한 결과다.

기업 매출이 전년 같은 기간과 비교해 늘어난 것은 2018년 4분기(6.0%) 이후 9분기 만이다.

김대진 한은 경제통계국 기업통계팀장은 "2019년 미·중 통상 갈등, 지난해 코로나19 사태 등으로 2년 연속 기업 매출이 전년과 비교해 감소했는데, 올해는 수출이 잘 되고 온라인 중심으로 소비도 늘어나면서 증가세로 돌아섰다"고 설명했다.

직전 분기인 작년 4분기와 비교하면 제조업(1.3%→10.4%)의 매출 증가 폭이 커졌고, 비제조업(-4.1%→3.3%)은 감소세에서 벗어났다. 기업 규모별로 나눠봐도 대기업(-1.3%→7.1%), 중소기업(0.1%→8.5%) 모두 매출 증가세가 뚜렷했다.

세부 업종별로는 자동차·운송장비(3.1%→14.6%), 전기·전자·기계(10.3%→12.8%), 정보통신업(3.8%→5.6%) 등이 호조를 보였다. 자동차·반도체 수출 증가와 5G 가입자 확대에 따른 것으로 한은은 분석했다. 다른 성장성 지표인 총자산 증가율(전 분기대비·3.3%)도 작년 1분기(1.5%)나 작년 4분기(-0.2%)보다 높아졌다.

수익성 지표인 매출액영업이익률(6.4%)과 매출액 세전 순이익률(7.9%)도 일제히 작년 동기(4.2%·4.4%)를 웃돌았다. 직전 분기(3.3%·0.4%)보다도 높은 수준이다. 특히 석유·화학·의약·고무(작년 1분기 -0.5%→올해 1분기 9.6%), 운수업(2.7%→9.4%)의 이익률 상승폭이 컸다. 유가상승·정제마진 개선과 컨테이너 운임 상승 등의 영향이다.

재무 안정성도 전반적으로 좋아졌다. 차입금 의존도(24.4%)가 직전 분기(24.6%)보다 떨어졌고, 이자보상비율(영업이익/이자비용)은 한 분기 사이 542.7%에서 823.5%로 올랐다.

다만 부채비율은 89.4%로 지난해 4분기(86.1%)보다 3.3%포인트 높아졌다. 김 팀장은 "부채비율이 높아진 것은 계절적 요인에 따른 것으로, 3월 배당 결의 등에 미지급 배당금 등 금융비용이 수반되지 않는 일시적 부채가 늘었기 때문"이라고 설명했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr