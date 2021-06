中, 원자재 비축분 시장에 푼다지만…"가격에 미치는 영향 미미"

WSJ "중국 조치, 원자재 가격 통제에 실효성 없을 것"

정부가 후속 조치 내놓을 가능성도 제기돼

[아시아경제 김수환 기자] 중국 당국이 최근 원자재 가격 급증에 대응하기 위해 정부의 원자재 비축분을 시장에 푼다는 방침을 내놨다. 하지만 정부의 이같은 조치에도 실제 원자재 시장에 미치는 영향은 미미할 것이라는 지적이 나오고 있다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이날 중국 정부가 철강, 알루미늄, 아연 등 각종 원자재 비축분을 시장에 풀기로 했다는 방침에 대해 이러한 조치가 실효성이 없을 것이라고 비판했다.

이날 중국 정부는 원자재 비축푼을 시장에 내놓은다는 조치를 발표하면서 원자재 가격 상승을 통제하기 위한 목적이라고 밝혔다.

중국 정부의 이같은 조치는 최근 커지고 있는 인플레이션 압박으로 인해 코로나19 이후 경기 반등을 추구하고 있는 정부의 계획에 차질이 빚어졌기 때문인 것으로 풀이된다.

앞서 지난달 원자재 수요가 급증하며 철광석, 구리, 석탄 등의 가격이 역대 최고치를 찍었다. 지난 12개월간 구리 가격은 67% 상승했다. 각국 정부가 대규모 부양책을 펼치고 있는 가운데 백신 접종 확대로 경기 재개 조짐이 보이면서 원자재 수요 역시 늘었다는 분석이다.

이에 중국 제조산업은 원가 상승으로 인한 가격 인상을 단행할 여지가 커졌고 이것이 다시 소비자 가격 인상으로 이어져 중국 경제 전반에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나왔다.

실제 중국 물가지수도 원자재 가격 인플레를 반영하고 있는 모습이다. 지난달 기준 중국의 생산자물가지수는 전년 동기대비 9% 오르며 2008년 이후 최고치를 찍었다.

WSJ는 "올해 들어 중국 제조업계가 가구, 신발 등 자국 상품의 수출 가격을 인상하기 시작했다"며 "제조 원가 인상의 여파가 현실화될 것이라는 우려가 나오고 있다"고 전했다.

앞서 중국 류허 부총리는 지난달 "원자재 등 주요 상품 가격을 진정시켜야 한다"며 당국이 관련 조치를 추진할 가능성을 시사한 바 있다.

하지만 중국 정부의 이같은 조치에도 세계 원자재 시장에 미치는 영향이 미미할 것이라는 지적이 나왔다.

WSJ는 "중국의 막강한 구매력에도 불구하고 세계 원자재 가격을 진정하는데 별 효과가 없을 것"이라고 내다봤다.

시티그룹도 최근 원자재발 인플레이션을 진정시킬 수 있는 명확하고 효과적인 해결책은 없다는 내용의 보고서를 이달 초 내놓은 바 있다.

앞서 런던금속거래소(LME) 알루미늄 가격은 이달 초 대비 최대 5% 상승했다. WSJ는 "이미 시장은 중국 정부가 강경한 원자재 가격 통제 조치를 내놓을 것이라고 예상했다"며 "하지만 그 영향이 상대적으로 약할 것이라는 예상이 지배적이었다"고 전했다.

결국 원자재 가격 진정을 위해서는 중국 정부가 원자재 비축량을 얼마만큼 시장에 풀 것인지가 관건이라고 전문가들은 내다봤다.

ING그룹의 워렌 패터슨 애널리스트는 "시장은 원자재 유통 물량을 지속 모니터링하고 있다"며 "원자재 가격을 통제하려는 중국 당국이 시장에 어떤 신호를 전달할 지가 핵심이 될 것"이라고 말했다.

현재 중국 정부는 비축량의 정확한 물량을 공개하지 않고 있다.

이에 중국 당국이 추가적인 가격 통제 정책을 발표할 가능성도 제기된다. 16일 중국 원자재 브로커 업체인 후아타이 퓨쳐스는 보고서를 내고 "정부가 후속 조치를 내놓을 가능성을 배제할 수 없다"고 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr