CJ온스타일, 기능성 베개 ‘가누다’ 단독 조건 판매

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 국내 대표 기능성 베개 브랜드 ‘가누다’ 최고 인기 모델을 단독 조건으로 판매한다고 17일 밝혔다.

이 제품은 바른 수면 자세 형성과 숙면 효과가 뛰어나 수많은 고객에게 인생 베개로 꼽히는 프리미엄 기능성 베개다. 가누다는 2006년 출시 이래 총 매출 1500억을 달성하며, 기능성 베개 대명사로 입지를 굳혔다.

CJ온스타일은 오는 20일 오후 TV 라이브 채널에서 가누다 블루라벨 피아노를 최고의 혜택으로 선보일 예정이다. 이 제품은 목 견인 기능을 강화한 베개이며, 바르게 눕거나 옆으로 누울 때 어떤 자세이든지 최적화된 구조로 설계됐다. 51만 9000원인 더블 세트를 29만 8000원에 판매하며 사은품으로 베개 커버 2개도 추가 증정한다. 포토 상품평 작성 고객 중 100명을 추첨해 척추 스트레칭 기기인 스파인 냅도 제공하며, 구매 고객 중 5명을 추첨해 본품을 무료로 준다.

블루라벨 피아노는 가누다 제품 중 최고 인기 상품으로, TV 쇼핑 채널 중에서는 CJ온스타일과 협업해서 단독 판매한다. CJ온스타일은 기능성 베개의 개념이 생소하던 약 9년 전부터 가누다와의 파트너십을 공고히 다져왔다. 2013년 첫 상품 방송 이후 CJ온스타일에서만 총 50만 명 이상 고객이 가누다 베개를 구매했다.

