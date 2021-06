홈플러스, ‘시그니처 위크’ 행사…인기 상품 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 30일까지 전국 점포와 온라인몰에서 ‘시그니처 위크’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사에서는 프리미엄 자체 브랜드(PB) 홈플러스 시그니처 인기 상품을 한데 모아 할인가에 판매한다. 대표 상품으로 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 홈플러스 시그니처 자이언트 한판오리고추장불고기, 한판불고기를 각각 7990원, 9990원에 선보인다.

또한 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 홈플러스 시그니처 김 7종을 최대 40% 할인가에 판매하며, 홈플러스 시그니처 밀키트 11종은 행사카드 결제 시 30% 할인, 2만원 이상 구매 시 2000원 상품권을 증정한다.

홈플러스 관계자는 “이번 시그니처 위크는 실속 소비를 중요시하는 고객들에게 합리적인 쇼핑 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 가격과 품질 모두 만족할 수 있는 홈플러스 시그니처 상품을 계속 선보일 것”이라고 말했다.

